Един загинал и двама ранени след силна буря в Кипър

Един човек е загинал, двама са ранени в Кипър, а други шестима бяха спасени след като голяма буря потопи три лодки близо до брега на Нос Греко, намиращ се в югоизточната част на островната държава.

Щети има по цялата му територия. Проливни дъждове и силни ветрове наводниха улици, предизвикаха свлачища и събориха дървета в Ларнака. Синоптиците се опасяват от възникване на торнадо. Температурата през деня беше с 10 градуса по-ниска от обичайното.

Бурята засегна цялото Средиземноморие и достигна северните части на Израел.