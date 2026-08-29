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Един загинал и двама ранени след силна буря в Кипър

Христо Ценов от Христо Ценов
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един загинал двама ранени силна буря кипър
Снимка: АП/БТА - архив
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Един човек е загинал, двама са ранени в Кипър, а други шестима бяха спасени след като голяма буря потопи три лодки близо до брега на Нос Греко, намиращ се в югоизточната част на островната държава.

Щети има по цялата му територия. Проливни дъждове и силни ветрове наводниха улици, предизвикаха свлачища и събориха дървета в Ларнака. Синоптиците се опасяват от възникване на торнадо. Температурата през деня беше с 10 градуса по-ниска от обичайното.

Бурята засегна цялото Средиземноморие и достигна северните части на Израел.

#един човек е загинал #двама ранени #Кипър #буря

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