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Силни бури причиниха щети в Кипър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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силни бури причиниха щети кипър
Снимка: АП/БТА - архив
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Силни бури, които се разразиха в Кипър днес около обяд, причиниха щети в няколко части на острова, като събориха дървета, прекъснаха пътища и повредиха фотоволтаични инсталации и оранжерии, съобщи електронното издание на вестник „Сайпръс мейл“.

Кметът на община Строволос в кипърската столица Никозия Ставрос Ставринидис съобщи за няколко инцидента с паднали клони и предупреди, че клоните могат да представляват риск за жителите и шофиращите. Той каза, че общината следи ситуацията и остава в пълна готовност за извънредни ситуации, свързани с времето.

Местните власти в Ларнака, в южната част на острова, заявиха, че общините в района са останали в режим на готовност, тъй като тежките метеорологични условия са продължили.

Според информация от властите там обилни дъждове и силни ветрове са довели до два случая на паднали дървета, едното от които вече е отстранено. Властите допълниха, че пожарната служба остава в готовност в случай на други инциденти.

Кметът на град Арадипу в област Ларнака Христодулос Партос съобщи за прекъсвания в електрозахранването в няколко части на града.

Кметът на намиращия се в северозападната част на острова град Полис Хрисохус Йотис Папахристофис каза, че бурите са повредили оранжерии и фотоволтаични инсталации, както и шезлонги и чадъри по плажове в Помос, Аргака и Агия Марина.

Междувременно говорителят на пожарната служба Андреас Кетис заяви, че мълния е ударила дървен електрически стълб в оградена зона в Кокинотримития, което е предизвикало пожар. Той съобщи това в публикация в социалната мрежа Екс, като допълни, че с пожара се борят пет пожарни коли.

От полицията предупреждават, че на различни участъци по пътищата са се натрупали вода и отломки, включително клони, като призовават шофьорите да бъдат особено внимателни. След бурите на места по планинските пътища има камъни и пръст.

Говорителят на Кипърската електроенергийна компания (EAC) Христина Пападопулу съобщи за общо 40 повреди в електропреносната мрежа на острова, причинени от интензивни мълнии и силни ветрове, които са съборили клони върху електрически кабели.

#силни бури #Кипър #щети

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