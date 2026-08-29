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В надпревара с времето: Четвърти ден продължава издирването на оцелели след потопа в Непал и Тибет

Христо Ценов от Христо Ценов
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670 са вече жертвите на потопа в Непал, 3000 души все още са в неизвестност

В надпревара с времето: Четвърти ден продължава издирването на оцелели след потопа в Непал и Тибет
Снимка: АП/БТА
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Почти 670 са вече жертвите на потопа в Непал. Около 3000 души все още са в неизвестност. Реките са отнесли тела на загинали хора чак в Индия, на 400 километра от зоната на бедствието. Непалските власти предупредиха, че опасността от нови наводнения не е отминала.

4 дни след потопа в Непал и Тибет спасителите продължават да се надпреварват с времето. А близките на хората в неизвестност отчаяно чакат новини. Като 22-годишната Сантоши. Омъжена е от седмица. В деня на трагедията очаквала съпруга си да се прибере от Китай, за да отидат на меден месец. Той пътувал с колата си през границата с Тибет. Планът и животът на Сантоши вече са необратимо променени.

Сантоши Дангол: "Какво да правя? Към кого да се обърна? Умът ми е замъглен, не мога да разбера нищо от това, което се случва. Къде е той? В болница ли е?"

В зоната на трагедията продължават да валят дъждове, които силно затрудняват спасителните екипи да стигнат до най-засегнатите места. По чудо сред оцелелите е 97-годишна жена, която часове наред била под отломките на Дома за възрастни, в който живеела. Лекарите казват, че е добре и сега се възстановява в болница.

Дипак Бохара, племенник на спасена жена: "Тя се усмихна, когато ни видя. Почувствах се, сякаш се завръщам с победа от война."

Хеликоптери и военни работят без почивка, за да открият оцелели. 28-годишната Мати Мая Таманг решава сама да търси децата си. Намира ги с помощта на журналист от Ройтерс.

Мати Мая Таманг, майка на пострадали деца: „Без капка вода прекосих джунглата, плачейки и отчаяно търсейки децата си. Но накрая ги открих. Бяха ранени, но живи. Разбрах, че кракът на големия ми син е тежко пострадал, не можели да го лекуват тук и затова го откарали в травматологичната болница в Катманду. Хората, които са го видели, казаха, че през цялото време викал: „Мамо, мамо.“

Докато отчаяни опашки от роднини се редят пред центровете за информация за близките си, непалският външен министър направи ясно послание – той призова международната общност да се бори с глобалното затопляне и да запази хималайската екосистема.

#Тибет #жертви #Непал #свлачища #наводнения

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