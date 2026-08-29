Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон

Знаете ли, че Айрънмен (IRONMAN) е момче от Варна, което пише поезия, спортува и му стига само един ден, за да преодолее общо 226 километра в три дисциплини - плуване, колоездене и бягане. За Радослав Мавродиев и едно от най-тежките състезания по триатлон в света - "Айрънмен" - разказва Петър Дойкински.

Състезанието се проведе в Талин, Естония при тежки метеорологични условия. В рамките на един ден участниците трябва да завършат три дисциплини последователно – плуване, колоездене и бягане, с обща дистанция от 226 километра.

Радослав Мавродиев: "Плуването започна с мъгла. Водата си беше студена. Впоследствие по време на колоезденето на 100-ия километър заваля дъжд. Почна страшна буря... Голямо изпитание."

Въпреки болките по цялото тяло, Радослав финишира успешно и се нарежда сред малкото българи, които носят титлата "Айрънмен".

Радослав Мавродиев: "Когато чух думите – „You are an Ironman“, почувствах огромна еуфория, много щастие. Чувствах се, сякаш вече съм успял да постигна една от най-големите си цели."

Радослав Мавродиев се подготвя изцяло във Варна за състезанието – без личен треньор и без скъп и професионален велосипед.

Радослав Мавродиев: "Моето колело е най-обикновено, втора ръка от приятел. Костюмът ми е най-обикновен, евтин. Аз си казах, че това е предизвикателство, в което няма да гоня Топ 10 или Топ 100. Аз исках да го завърша. Мога да го завърша с усмивка, със силна воля."

Извън спорта, Радослав е предприемач и управлява две агенции – за маркетинг и графити. Пише и поезия.

Радослав Мавродиев: "Имам издадени 250 стихотворения и 4 стихосбирки. Целта ми е да напиша над 1000 стихотворения, докато съм жив. Това е една много голяма моя страст, много голямо мое хоби."

В спорта пък следващите цели пред Радослав Мавродиев са да преплува 10-километра и да участва в планинския маратон „Обиколката на Витоша“.