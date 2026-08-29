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Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Футболистът на Амиго Северозапад благодари на привържениците за подкрепата в зала "Арена Бургас".

Владимир Бахъров: Додохме всичко от себе си, но малко не ни достигна
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Футболистът на Амиго Северозапад Владимир Бахъров призна, че българският тим все още изпитва затруднения, да се класира за основната фаза в Шампионска лига

Шампионът на България допусна загуба в последния мач от квалификациите от Мед Макс.

"За съжаление не се получи. Малко не ни достигна, но това малко не е толкова малко. Заслужено ни победиха. Дадохме всичко от себе си. Благодаря на момчетата. Не сме на нивото, на което трябва да сме", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Капитанът благодари на привържениците за подкрепата в зала "Арена Бургас".

"Не е достатъчно да спреш един или двама играчи. Това е динамичен спорт. Трябва повече тренировки и работа. Дай Боже да влезем в Шампионска лига догодина. Емоцията е уникална. Поклон пред хората, които ни подкрепиха. Апелирам повече хора да се занимават с футзал. Браво на хората, които полагат усилия", допълни Бахъров.

Вижте цялото интервю във видеото.

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