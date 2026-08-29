Руски удар порази склад за боеприпаси край Киев, Зеленски нареди разследване за престъпна небрежност

Най-малко 37 души загинаха, а над 400 бяха евакуирани след руски удар с дрон срещу склад с боеприпаси край Киев. Повредени са най-малко 50 жилищни сгради, включително и старчески дом. Украинският президент Володимир Зеленски нареди да започне разследване за престъпна небрежност.

Звук от връхлитащ дрон, удар, детонации. Така оцелелите от атаката описват трагедията, която за секунди промени покрайнините на Киев. Трагедията стана в село Мъйла, на 5 километра от украинската столица.

Олена: "Видяхме да прелита дрон, след което всичко започна да се взривява. Всичко гърмеше. Бяхме вкъщи, когато всичко потъна в дим. Излязохме и започнахме да бягаме през гората."

Пламъците бързо достигнали жилищните сгради, убивайки десетки хора. Украинските власти потвърдиха, че е починал и кметът на общината. Той бил от първите, които се притекли да помагат.

Часове продължи потушаването на огъня, а опожарените гледки повдигнаха въпроса - кой е разрешил да има склад с боеприпаси край населено място?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според законите на Украйна, боеприпаси не могат да се съхраняват близо до жилищни райони. И предупреди, че тези, "които са позволили това да се случи, ще бъдат подведени под отговорност".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ситуацията е ужасяваща, а безотговорността на тези, които са съхранявали взривни материали непосредствено до хората, е потресаваща. Щетите са огромни. Всички обстоятелства трябва да бъдат изяснени."

Според руски медии в атакувания склад се съхранявали компоненти за балистични ракети.

През юли, при подобна трагедия в украинския град Вишнево загинаха 8 души, а около 30 бяха ранени. Оказа са, че разрешителното за изграждането на склада там е било дадено от служители на държавната отбранителна компания на Украйна. Последваха няколко уволнения.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Сергий Корецки, премиер на Украйна: "За съжаление, ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок. Да се повтарят едни и същи грешки в петата година от пълномащабната инвазия е престъпна небрежност. И всички виновни, без изключения, трябва да понесат строго наказание, за да не се повтарят повече такива ситуации."

През последните дни Русия засили атаките с дронове срещу Украйна, като мишени са предимно складове. Много от безпилотните апарати са с реактивни двигатели, което им позволява да летят със скорост около 600 километра в час.