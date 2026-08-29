За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти

Най‑малко 27 души са били убити при руска въздушна атака в Киевска област през нощта, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

Той допълни че 42-ма човека са били ранени при нападението в Бучански район, северозападно от украинската столица Киев.

„Числото може би не е окончателно“, написа още Ткаченко в Телеграм. Според него при нападението, предизвикало пожар и експлозии в склад, са били ранени 42 души.

Над 380 души се евакуират от зоната на удара, нанесен в района на Буча. По негови данни най-малко 50 жилищни сгради са били повредени при удара, който е предизвикал пожар, който се е разпространил по околните домове.

В изявление украинският президент Володимир Зеленски каза, че е бил поразен склад, като е „последвала детонация“, предизвикала значителни щети по жилищни сгради и старчески дом.

„Тези, които позволиха това да се случи, трябва да носят отговорност за решенията си“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“, добавяйки, че вече са образувани наказателни дела по обвинения в служебна небрежност. „Има въведени разпоредби – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до домове или други жилищни зони. Със сигурност ще бъдат направени съответните заключения“, допълни той.

СНИМКИ:БТА

Руските удари по Киев и околностите продължават почти бе прекъсване вече трети ден, задушавайки икономиката на украинската столица и сериозно нарушавайки живота на цивилните четири и половина години след пълномащабното нахлуване на Русия в нейния съсед, отбелязва Асошиейтед прес.