БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви...
Чете се за: 02:02 мин.
При посещението на премиера в Струмяни не са...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази
За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти
Слушай новината

Най‑малко 27 души са били убити при руска въздушна атака в Киевска област през нощта, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

Той допълни че 42-ма човека са били ранени при нападението в Бучански район, северозападно от украинската столица Киев.

„Числото може би не е окончателно“, написа още Ткаченко в Телеграм. Според него при нападението, предизвикало пожар и експлозии в склад, са били ранени 42 души.

Над 380 души се евакуират от зоната на удара, нанесен в района на Буча. По негови данни най-малко 50 жилищни сгради са били повредени при удара, който е предизвикал пожар, който се е разпространил по околните домове.

В изявление украинският президент Володимир Зеленски каза, че е бил поразен склад, като е „последвала детонация“, предизвикала значителни щети по жилищни сгради и старчески дом.

„Тези, които позволиха това да се случи, трябва да носят отговорност за решенията си“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“, добавяйки, че вече са образувани наказателни дела по обвинения в служебна небрежност. „Има въведени разпоредби – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до домове или други жилищни зони. Със сигурност ще бъдат направени съответните заключения“, допълни той.

СНИМКИ:БТА

Руските удари по Киев и околностите продължават почти бе прекъсване вече трети ден, задушавайки икономиката на украинската столица и сериозно нарушавайки живота на цивилните четири и половина години след пълномащабното нахлуване на Русия в нейния съсед, отбелязва Асошиейтед прес.

#най-малко 27 жертви #руски удари в Киевска област #ранени

Последвайте ни

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
2
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
3
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137 декара слънчоглед напълно ожъната
4
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137...
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
5
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни,...
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни
6
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Русия

ЕС подновява дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна?
ЕС подновява дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна?
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове: Задържани са трима заподозрени Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове: Задържани са трима заподозрени
6666
Чете се за: 02:02 мин.
Кой стои зад саботажите на „Северен поток“: Разказ на украински полковник, сочен за координатор на атаките Кой стои зад саботажите на „Северен поток“: Разказ на украински полковник, сочен за координатор на атаките
Чете се за: 03:15 мин.
„Телеграф“ след серията инциденти във военни предприятия: Русия организира саботажи в Европа „Телеграф“ след серията инциденти във военни предприятия: Русия организира саботажи в Европа
Чете се за: 01:02 мин.
Путин към Украйна: Отворихте кутията на Пандора Путин към Украйна: Отворихте кутията на Пандора
Чете се за: 00:45 мин.
Удари срещу Украйна: Киев ще бъде домакин на среща на Коалицията на желаещите Удари срещу Украйна: Киев ще бъде домакин на среща на Коалицията на желаещите
5445
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Десетки евакуирани в 5 сутринта заради горящо заведение в Созопол Десетки евакуирани в 5 сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти
Чете се за: 02:07 мин.
По света
МВнР: Все още е неизвестност българинът, изчезнал след наводнението...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението,...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Двайсет военнослужещи са на терен в община Струмяни, съобщиха от...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Българи, наети за гроздобер във Франция, се оплакаха, че са били...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ