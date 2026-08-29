Вася Кефа: Футзалът трябва да се развива в България

Футболистът на Амиго Северозапад Вася Кефа се надява футзалът да продължи да се развива в България.

Украинецът застана пред камерата на БНТ на полувремето на мача между Амиго Северозапад и Футзал Мед Макс от предварителния кръг на Шампионската лига. На почивката гостите водят с 3:1.

"Според мен преднината е незаслужена. Играем доста добре. В първата минута им влезе хубаво заучено положение и оттогава нещата се промениха. Трябва да пресираме агресивно. Не заслужаваме този резултат. Надявам се, че през второто полувреме ще се върнем в играта", сподели той.

Кефа пропусна срещата контузия на коляното.

"Трудно ми е, че не мога да помогна на момчетата. Ако можех, щях да помогна с повече агресия и креативност. Надявам се да имаме повече положения и да се върнем в играта. Бих да всичко от себе си", допълни играчът на българския тим.

Украинецът посочи какво е необходимо, за да футзалът се развива в България.

"Трябва спортът да се развива. Да се започне от малките деца. Всичко започва от тях. Трябва да има първенства в различните възрасти. Всеки отбор трябва да има втори отбор, юношески и женски", завърши Кефа.

Вижте цялото интервю във видеото.