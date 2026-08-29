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Българските шахматисти започнаха с победи на силния турнир София Къп 2026

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Спорт
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Иван Чепаринов, Кирил Георгиев, Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Надя Тончева стартираха успешно в надпреварата по рапид в София

българските шахматисти започнаха победи силния турнир софия къп 2026
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Успешно започна участието на голяма част от водещите български шахматисти на силния международен турнир Sofia Cup 2026, с който след повече от десетилетие България отново приема надпревара от подобен ранг.

В турнира по рапид участват общо 201 шахматисти, а още в първия кръг българските представители записаха серия от победи.

Иван Чепаринов постигна успех на втора дъска срещу украинката Хребечникова. Победно започна и опитният Кирил Георгиев, а първите си партии спечелиха още Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Надя Тончева.

Сред големите международни имена в София е и бившият №2 в световната ранглиста Алиреза Фируджа. Французинът също започна с победа и е сред основните претенденти за първото място.

Турнирът по рапид ще бъде решен в девет кръга, а общият награден фонд е 36 000 евро. Победителят ще получи 5000 евро. След края на надпреварата по рапид шахматният празник в столицата ще продължи в неделя с турнира по блиц.

"Надявам се, че това състезание е само началото за много хубави неща, които да се случват в България“, коментира пред БНТ почетният президент на БСФШ Антоанета Стефанова.

На фона на силния турнир обаче нерешени остават проблемите в българския шахмат, свързани със съществуването на две федерации – едната разполага с националния, а другата с международния лиценз.

"Ние сме подали ръка за общо управление, но от тези срещи, на които аз присъствах, не виждам такава воля от другата страна. За съжаление, не видях и воля от Министерството, независимо че световната федерация ни заплаши с много сериозни санкции“, заяви Стефанова.

Следващото голямо изпитание пред българския шахмат е Олимпиадата, която започва на 16 септември. Според изложената информация след нейния край съществува опасност български състезатели да не бъдат допускани до международни турнири, ако проблемът с федерациите не бъде разрешен.

Подробности вижте във видеото!

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#София къп 2026

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