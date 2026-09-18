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България с три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей

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Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
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За отличията ще се борят Димитър Димитров, Йордан Александров и Даниел Трифонов.

Йордан Александров
Снимка: БТА
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Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария.

За отличията в събота и неделя ще се борят Димитър Димитров, Йордан Александров и Даниел Трифонов.

Димитров се класира със седми резултат за финала на земя. Състезателят на ЦСКА получи 13.533 точки за изпълнението си, което беше достатъчно за място сред най-добрите осем.

Трифонов се представи отлично в квалификациите на прескок. Възпитаникът на Илия Янев получи средна оценка от 13.766 точки (13.433 за първия и 14.100 за втория прескок). Това му осигури третата позиция и място във финала. Димитров получи средна оценка от 13.099 (12.466 и 13.733) и завърши на 11-о място.

Третият финалист Йордан Александров, се пребори за място сред най-добрите осем на коронния си уред успоредка. Многократният медалист от Световни купи беше оценен с 13.300 точки, което беше четвъртата най-висока оценка. Даниел Трифонов получи 11.666 точки и остана 14-и.

Александров и Трифонов участваха и в квалификациите на висилка, но не успяха да стигнат до финала. Александров се нареди на 10-о място с 12.700 точки, а Трифонов е 13-и с 12.500.

В пресявките на халки Даниел Трифонов остана на една позиция от финала. Той завърши девети с 12.433 точки.

На кон с гривни Давид Иванов, който направи много силен сезон на този уред, не успя да покаже най-доброто, на което е способен. Той получи 13.100 точки и се нареди 13-и. Любомир Станоев е 18-и с 12.533 точки.

При жените българските представителки останаха извън финалите. Цветомира Начева получи 11.433 точки на прескок, 9.633 на греда и 10.300 на земя. Кристин Кръстева беше оценена с 12.400 точки на прескок и 10.866 на смесена успоредка, Мишел Арабаджиева има 10.166 точки на греда и 10.200 на земя.

Финалите на Световната купа са в събота и неделя.

#Световна купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария

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