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Семион Болдирев и Кирил Георгиев допуснаха загуби на европейското първенство по бокс

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Спорт
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Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.

Семион Болдирев
Снимка: БТА
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Националите Семион Болдирев и Кирил Георгиев дебютираха с поражения на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

При 85-килограмовите Болдирев не успя да премине кантара и не излезе срещу италианеца Марвин Гилардучи, който спечели без игра.

В категория над 90 килограма Кирил Георгиев отстъпи с 0:4 пред украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

В събота, 19 септември, предстоят нови три мача с българско участие. Златислава Чуканова (51 кг) срещу Дейна Муурхаус (Ирландия), Станимира Петрова (57 кг) срещу Бибяна Ловашова (Словакия) и Хавиер Ибаниес (55 кг) срещу Ибрахим Небил (Швеция) или Томазо Счиака (Италия).

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.

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Първенството може да проследите на сайта ни от 17 до 23 септември...
Чете се за: 00:47 мин.
#Семион Болдирев #Кирил Георгиев

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