Семион Болдирев и Кирил Георгиев допуснаха загуби на европейското първенство по бокс

Националите Семион Болдирев и Кирил Георгиев дебютираха с поражения на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

При 85-килограмовите Болдирев не успя да премине кантара и не излезе срещу италианеца Марвин Гилардучи, който спечели без игра.

В категория над 90 килограма Кирил Георгиев отстъпи с 0:4 пред украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

В събота, 19 септември, предстоят нови три мача с българско участие. Златислава Чуканова (51 кг) срещу Дейна Муурхаус (Ирландия), Станимира Петрова (57 кг) срещу Бибяна Ловашова (Словакия) и Хавиер Ибаниес (55 кг) срещу Ибрахим Небил (Швеция) или Томазо Счиака (Италия).

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.