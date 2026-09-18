Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца. В приветствието си към участниците тя определи този форум като празник на младостта, приятелството и стремежа към съвършенство.

„Сигурна съм, че този фестивал няма да бъде едно обикновено състезание. Той ще бъде своеобразен празник на младостта, на приятелството, на уважението и на стремежа към съвършенство на всеки един от вас“, каза Лечева.

Тя пожела на младите спортисти да достигнат олимпийския връх и отбеляза, че за много от тях фестивалът е първи старт по пътя към осъществяването на мечтите им.

В словото си Лечева благодари на кмета на Враца и подчерта, че градът поставя началото на традиция Националният младежки олимпийски фестивал да се провежда в различни градове на страната.

Председателят на БОК изрази благодарност и към Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, както и към президентите на националните спортни федерации, доброволците и всички, допринесли фестивалът да стане реалност.

„Вярваме във вас, а сега е моментът и вие да повярвате в себе си и да покажете колко много можете, какви възможности, талант и умения имате“, каза в приветствието си към малките спортисти и кметът на Враца Калин Каменов.

Към присъстващите се обърна и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова, която посочи, че отличията в спорта не се измерват само със спортните медали.

„Постижение е и всеки един личен резултат, всяко едно препятствие, което ще преодолеете, всяка една честна игра“, каза тя.

Приветствие от името на президента Илияна Йотова поднесе Георги Александров, съветник на президента по въпросите на младежта и спорта. В него бе подчертано, че същественото не е да си победил, а да си се борил добре.

„С годините този младежки форум се превърна не само в битка за медали, но и за честна игра, толерантност, дисциплина и изграждане на характер“, бе посочено още в обръщението на Илияна Йотова.

Част от официалното откриване беше и полагането на клетва от младите спортисти и обещание от представител на родителите. То бе дадено от врачанския лекоатлет Ивайло Младенов – европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор.

Преди церемонията участниците преминаха с дефиле до централния площад в града, а преди това се срещнаха с известния спортен журналист Камен Алипиев – Кедъра. Празнична програма, запалването на олимпийския огън и заря завършиха официалното откриване на форума.

В него участват над 350 млади състезатели в 10 вида спорт, като част от състезанията започнаха още този следобед. Специален фокус по време на фестивала ще бъде отделен на устойчивостта и опазването на околната среда.