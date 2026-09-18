БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на...
Чете се за: 06:12 мин.
Посланикът на Република България в Обединените арабски...
Чете се за: 00:35 мин.
Борислав Сандов за обвинението по делото...
Чете се за: 02:37 мин.
Без синя и зелена зона на 22 септември в София
Чете се за: 00:15 мин.
МОН предлага нова роля за зам.-директора: Отговорност за...
Чете се за: 03:50 мин.
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
На първо четене: Парламентът прие нов механизъм за...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:50 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Председателят на Българския олимпийски комитет пожела на младите спортисти да достигнат олимпийския връх.

Весела Лечева
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца. В приветствието си към участниците тя определи този форум като празник на младостта, приятелството и стремежа към съвършенство.

„Сигурна съм, че този фестивал няма да бъде едно обикновено състезание. Той ще бъде своеобразен празник на младостта, на приятелството, на уважението и на стремежа към съвършенство на всеки един от вас“, каза Лечева.

Тя пожела на младите спортисти да достигнат олимпийския връх и отбеляза, че за много от тях фестивалът е първи старт по пътя към осъществяването на мечтите им.

В словото си Лечева благодари на кмета на Враца и подчерта, че градът поставя началото на традиция Националният младежки олимпийски фестивал да се провежда в различни градове на страната.

Председателят на БОК изрази благодарност и към Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, както и към президентите на националните спортни федерации, доброволците и всички, допринесли фестивалът да стане реалност.

„Вярваме във вас, а сега е моментът и вие да повярвате в себе си и да покажете колко много можете, какви възможности, талант и умения имате“, каза в приветствието си към малките спортисти и кметът на Враца Калин Каменов.

Към присъстващите се обърна и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова, която посочи, че отличията в спорта не се измерват само със спортните медали.

„Постижение е и всеки един личен резултат, всяко едно препятствие, което ще преодолеете, всяка една честна игра“, каза тя.

Приветствие от името на президента Илияна Йотова поднесе Георги Александров, съветник на президента по въпросите на младежта и спорта. В него бе подчертано, че същественото не е да си победил, а да си се борил добре.

„С годините този младежки форум се превърна не само в битка за медали, но и за честна игра, толерантност, дисциплина и изграждане на характер“, бе посочено още в обръщението на Илияна Йотова.

Част от официалното откриване беше и полагането на клетва от младите спортисти и обещание от представител на родителите. То бе дадено от врачанския лекоатлет Ивайло Младенов – европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор.

Преди церемонията участниците преминаха с дефиле до централния площад в града, а преди това се срещнаха с известния спортен журналист Камен Алипиев – Кедъра. Празнична програма, запалването на олимпийския огън и заря завършиха официалното откриване на форума.

В него участват над 350 млади състезатели в 10 вида спорт, като част от състезанията започнаха още този следобед. Специален фокус по време на фестивала ще бъде отделен на устойчивостта и опазването на околната среда.

#Национален младежки олимпийски спортен фестивал #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
1
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
2
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
3
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на "Черни връх", поиска по-малка присъда
4
Бившата полицайка Симона Радева, осъдена за катастрофата на...
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в Торино
5
Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в Торино
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото "Петрохан"
6
Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Други спортове

Спортни новини 18.09.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 18.09.2026 г., 20:50 ч.
Любомир Ганев, Ивелин Попов и Стилияна Николова в "Арена спорт" Любомир Ганев, Ивелин Попов и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Младежкият олимпийски фестивал във Враца започна със скокове във вода и футбол Младежкият олимпийски фестивал във Враца започна със скокове във вода и футбол
Чете се за: 02:15 мин.
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
БНТ 3 ще излъчи финалите на турнира по прескачане на препятствия за "Купа България" БНТ 3 ще излъчи финалите на турнира по прескачане на препятствия за "Купа България"
Чете се за: 00:30 мин.
Програмата на Станка Златева донесе 23 медала на младите български борци за година и половина Програмата на Станка Златева донесе 23 медала на младите български борци за година и половина
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона Борислав Сандов пред БНТ: Няма как да се притеснявам за действия, които са изцяло в рамките на закона
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
МОН предлага: Карта за личностно развитие на децата, учител по...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Полети на Пеевски за 5 милиона са платени с пари за мантинели,...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът промени механизма, по който ще се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ