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Младежкият олимпийски фестивал във Враца започна със скокове във вода и футбол

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Спорт
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Тридесет състезатели от четири клуба участват в новия формат при скоковете, а официалното откриване на спортния форум предстои на площад "Христо Ботев“

Младежкият олимпийски фестивал във Враца започна със скокове във вода и футбол
Снимка: БТА
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Спортната програма на XIX Младежки олимпийски фестивал във Враца започна, като първите състезания са в скоковете във вода и футбола. Градът е домакин на форума за първи път, а официалното откриване е тази вечер от 19:30 часа на площад „Христо Ботев“.

В надпреварата по скокове във вода участват 30 състезатели на възраст между 7 и 22 години, съобщи треньорът на националния отбор Георги Чобанов. Те представляват четири клуба – шампиона на България Витоша, Ботев Враца, Славия и отбор от Националната спортна академия.

Състезанието се провежда в нов формат за България. Жребият е бил изтеглен две седмици предварително, като идеята е участниците да получат възможност да се изправят срещу съперници на различна възраст.

"Това е нов формат, който правим в страната, за да е по-интересно за децата и да имат възможност малки състезатели да се паднат с по-големи“, обясни Чобанов.

Националният треньор даде висока оценка и на условията във Враца, като подчерта доброто състояние на басейна и отношението на местната власт към развитието на спорта.

"Басейнът във Враца е в много добро състояние. Поддържа се много добре, благодарение на кмета Каменов. Той се грижи добре за спортните клубове и това, че Враца домакинства за първи път Младежкия олимпийски фестивал, е голям престиж за града и отзив за отношението на ръководството на общината към спорта“, заяви Георги Чобанов.

Паралелно със скоковете във вода стартираха и футболните срещи от програмата на фестивала. Двубоите се провеждат на помощното игрище на стадион "Христо Ботев“.

Същинският старт на спортния празник ще бъде даден с официалната церемония по откриването от 19:30 часа на площад "Христо Ботев“ във Враца.

#Национален младежки олимпийски спортен фестивал

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