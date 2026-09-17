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БОК подготви младите олимпийци за Дакар 2026 с първо по рода си обучение

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Спорт
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16 български състезатели от 12 вида спорт получиха насоки за Олимпийското село, медийните си изяви и правилата преди Игрите в Сенегал

БОК подготви младите олимпийци за Дакар 2026 с първо по рода си обучение
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Българският олимпийски комитет организира за първи път специализирано обучение за младите спортисти, на които предстои участие на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Инициативата беше насочена към състезатели на възраст между 15 и 18 години и се проведе в "София съмит сентър“ в Студентски град.

По време на обучението младите спортисти изслушаха лекции и участваха в дискусии, посветени на историята на Олимпийските игри, програмата на Дакар 2026 и условията в Олимпийското село. Целта е състезателите да бъдат подготвени не само за спортната част на големия форум, но и за изискванията и отговорностите, които съпътстват участието в него.

Председателят на БОК Весела Лечева приветства участниците и подчерта значението на предварителната подготовка, особено за състезателите, които за първи път ще бъдат част от толкова голямо международно събитие.

"Това е едно изключително полезно обучение, ще бъде от полза за всеки един от състезателите. Някои състезатели за първи път излизат на такова голямо международно събитие. Хубаво е да знаят какво трябва да бъде тяхното поведение, какво трябва да очакват, хубаво е да бъдат добре информирани“, заяви Лечева.

Председателят на БОК акцентира и върху необходимостта младите олимпийци да познават програмите и препоръките, свързани с участието им на Игрите.

"Нашите спортисти трябва да ги знаят и трябва да се обучават в тях. Пожелавам им успех на Игрите“, добави тя.

Част от програмата беше посветена на медийното поведение на състезателите. Своя опит пред младите спортисти предадоха журналисти, сред които главният редактор „Видео-съдържание“ на БТА Боряна Тончева и Иван Боянов, ментор в програмата на МОК за млади репортери.

Лекарят на българската делегация д-р Борис Борисов запозна участниците с правилата, които трябва да спазват по време на Игрите, а президентът на Българската федерация по бадминтон и ръководител на мисията за Дакар 2026 Володя Златев представи подробности около живота и условията в Олимпийското село.

България ще бъде представена в Сенегал от 16 състезатели в 12 вида спорт. Квотите са определени от домакините съвместно с международните федерации, като при разпределението им по-голям дял е предоставен на представители на Африка.

Дакар 2026 ще има и историческо значение за олимпийското движение, тъй като това ще бъдат първите Олимпийски игри, провеждани на африканския континент.

Младежките олимпийски игри ще бъдат открити на 31 октомври, а закриването е насрочено за 13 ноември. Българската делегация ще бъде водена от Весела Лечева, а в състава ѝ ще бъде и вицепрезидентът на БОК и председател на федерацията по джудо Румен Стоилов.



#Дакар #БОК

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