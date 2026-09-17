Лора Христова и Милена Тодорова стават почетни граждани на Троян

Олимпийската медалистка Лора Христова и съотборничката ѝ в националния отбор по биатлон Милена Тодорова, както и художникът Владимир Киров, са новите почетни граждани на Троян.

Званията бяха одобрени днес от Общинския съвет заедно с още три отличия за принос към обществения, културния и спортния живот на града. Наградите ще бъдат връчени по повод празника на Троян – Петковден, който се отбелязва на 14 октомври.

Лора Христова е родена в Троян и е част от националния отбор по биатлон от 2018 година. Тя е многократна държавна шампионка и световна шампионка за девойки, а през 2022 година участва на Олимпийските игри в Пекин. През 2026 година Христова спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра на Олимпиадата в Милано–Кортина.

Милена Тодорова също е от Троян, като започва спортния си път в биатлона в клуб „Аякс“. Тя има множество държавни титли и призови класирания на световни първенства и състезания за Световната купа. На Олимпиадата в Милано–Кортина Тодорова завърши четвърта в спринта на 7,5 километра.

Третият нов почетен гражданин е художникът Владимир Киров.

Почетен знак „Троян“ ще получи и ултрамаратонецът и планински бегач Петър Христов. Той е първият човек, пробягал цялото било на Стара планина – от връх Връшка чука до нос Емине. Христов има множество призови класирания и рекорди в български и международни ултрамаратони.

Освен почетните звания и знаци са определени и еднократни парични награди. Тримата нови почетни граждани ще получат по 1500 евро, носителите на „Златен герб – Троян“ – по 1000 евро, а Петър Христов ще бъде отличен със 700 евро.

Всички награди ще бъдат връчени официално на 14 октомври по повод празника на Троян – Петковден.