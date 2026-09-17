БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зам.-министър Юлия Тодорова откри спортен празник по повод Деня на София на стадион „Академик“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Инициативата събра деца и млади спортисти, които имаха възможност да се включат в различни спортни занимания и да се срещнат с утвърдени български състезатели.

Спортен празник София
Снимка: Пресслужба ММС
Слушай новината

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова откри спортен празник, посветен на Деня на София, който се проведе на Спортен комплекс „Академик“. Инициативата събра деца и млади спортисти, които имаха възможност да се включат в различни спортни занимания и да се срещнат с утвърдени български състезатели. На събитието присъства и Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта.

Спортният празник се проведе под егидата на Министерството на младежта и спорта и е част от усилията за създаване на повече възможности за младите хора да спортуват.

„За мен е удоволствие да бъда тук днес сред Вас, за да отбележим заедно Деня на София. Пожелавам ви да имате вяра, че ще се реализирате успешно в живота, да имате надежда, че успехите са пред вас и да живеете с любов към хората около вас, към спорта и България,“ каза Тодорова.

В рамките на посещението си зам.-министър Тодорова се запозна със състоянието на спортната инфраструктура и с извършените подобрения на базата. Изпълнителният директор на „Академика 2011“ Мартин Тасев и управителят на СК „Академик“ Стоян Алексиев представиха пред зам.-министъра извършените до момента дейности, включително поставянето на част от новите седалки на стадиона, като останалите ще бъдат монтирани поетапно. Представена беше и подменената тревна настилка, както и извършеният ремонт на част от съблекалните. Реновирането на базата е осъществено с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

По време на срещата бяха набелязани и бъдещите стъпки за модернизация на спортния комплекс. Плановете за развитие на обекта предвиждат изграждане на съвременно осветление на стадиона и основен ремонт на лекоатлетическата писта. Акцент бе поставен и върху осигуряването на по-добри условия за провеждане на спортни инициативи за деца и младежи, както и върху дългосрочната стратегия за обновяване на спортната инфраструктура в страната.

В спортния празник се включиха деца от 3-та и 4-та група на ДГ №184 „Мечо Пух“, деца в неравностойно положение от група Ракитово, както и ученици от столични училища. Те участваха в занимания по футбол, баскетбол, бадминтон, художествена гимнастика, джудо и модерни танци.

#Юлия Тодорова #спортен празник

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
3
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
4
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
5
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
6
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
5
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Още

Рекордните над 10 600 участници вече се записаха в софийския маратон
Рекордните над 10 600 участници вече се записаха в софийския маратон
Лора Христова и Милена Тодорова стават почетни граждани на Троян Лора Христова и Милена Тодорова стават почетни граждани на Троян
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 17.09.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.09.2026 г., 20:50 ч.
Купа „София“ събира над 100 състезатели с ролкови ски в Южния парк Купа „София“ събира над 100 състезатели с ролкови ски в Южния парк
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 16.09.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 16.09.2026 г., 12:30 ч.

Водещи новини

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди домакинства с дни и седмици са без топла вода Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди домакинства с дни и седмици са без топла вода
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности и богата културна програма (СНИМКИ) София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности и богата културна програма (СНИМКИ)
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Пакетът от мерки заради високите цени на горивата...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни, България...
Чете се за: 05:32 мин.
Политика
Дизелът във Франция стигна 2,2 евро за литър, властите удължават...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Проливни дъждове връхлетяха Испания, мъж загина край Барселона...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ