Зам.-министър Юлия Тодорова откри спортен празник по повод Деня на София на стадион „Академик“

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова откри спортен празник, посветен на Деня на София, който се проведе на Спортен комплекс „Академик“. Инициативата събра деца и млади спортисти, които имаха възможност да се включат в различни спортни занимания и да се срещнат с утвърдени български състезатели. На събитието присъства и Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта.

Спортният празник се проведе под егидата на Министерството на младежта и спорта и е част от усилията за създаване на повече възможности за младите хора да спортуват.

„За мен е удоволствие да бъда тук днес сред Вас, за да отбележим заедно Деня на София. Пожелавам ви да имате вяра, че ще се реализирате успешно в живота, да имате надежда, че успехите са пред вас и да живеете с любов към хората около вас, към спорта и България,“ каза Тодорова.

В рамките на посещението си зам.-министър Тодорова се запозна със състоянието на спортната инфраструктура и с извършените подобрения на базата. Изпълнителният директор на „Академика 2011“ Мартин Тасев и управителят на СК „Академик“ Стоян Алексиев представиха пред зам.-министъра извършените до момента дейности, включително поставянето на част от новите седалки на стадиона, като останалите ще бъдат монтирани поетапно. Представена беше и подменената тревна настилка, както и извършеният ремонт на част от съблекалните. Реновирането на базата е осъществено с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

По време на срещата бяха набелязани и бъдещите стъпки за модернизация на спортния комплекс. Плановете за развитие на обекта предвиждат изграждане на съвременно осветление на стадиона и основен ремонт на лекоатлетическата писта. Акцент бе поставен и върху осигуряването на по-добри условия за провеждане на спортни инициативи за деца и младежи, както и върху дългосрочната стратегия за обновяване на спортната инфраструктура в страната.

В спортния празник се включиха деца от 3-та и 4-та група на ДГ №184 „Мечо Пух“, деца в неравностойно положение от група Ракитово, както и ученици от столични училища. Те участваха в занимания по футбол, баскетбол, бадминтон, художествена гимнастика, джудо и модерни танци.