Програмата на Станка Златева донесе 23 медала на младите български борци за година и половина

Българската федерация по борба отчете първите резултати от програмата за развитие на детско-юношеския спорт, заложена от президента Станка Златева. За последната година и половина младите национали във възрастовите групи до 15 и до 17 години са завоювали общо 23 медала от европейски и световни първенства.

Резултатите бяха представени от Златева по време на заседание на Управителния съвет на федерацията, проведено на 16 септември. През 2025 година българските таланти са спечелили осем отличия – едно златно, две сребърни и пет бронзови. През 2026-а активът им се е увеличил с още 15 медала – три златни, шест сребърни и шест бронзови.

"Зад тези впечатляващи резултати стои изцяло обновения подход към подготовката на младите състезатели“, заяви Станка Златева пред членовете на Управителния съвет.

Като една от основните промени федерацията посочва организирането на специализирани подготвителни лагери преди големите международни първенства за тези възрастови групи. Те са били проведени въпреки липсата на целево финансиране от Министерството на младежта и спорта.

Друг акцент е осигуряването на пълна професионална екипировка за младите национали при участията им на международната сцена. От БФ Борба отчитат и разширяване на клубното представителство – в националните отбори при подрастващите са включени състезатели от повече от десет клуба от различни части на страната.

Програмата, с която Станка Златева застана начело на федерацията, поставя сред основните си цели промяна в работата на детско-юношеските школи, финансова прозрачност, насочване на повече ресурси към клубовете в страната и възстановяване на методическата подготовка на младите треньори.

Работата с най-малките състезатели е определена като един от основните приоритети в стратегията с идеята да бъде изградена по-стабилна основа за бъдещи успехи на българската борба на олимпийски, световни и европейски първенства.

От федерацията определят спечелените 23 медала за година и половина като резултат от промените в подготовката и като основа за продължаване на работата с младите таланти.