25 клуба взеха участие в третото издание на турнира по плажна борба покрай Несебър

Рекорден брой 150 състезатели от 25 клуба стартираха в третото издание на националния турнир по плажна борба край Несебър.

Надпреварата бе за всички възрасти – от момчета и момичета до мъже и жени.

В една от най-интригуващите категории до 45 килограма при кадетките победителка стана Рея Стоилова, пета от Световното първенство по плажна борба през миналия сезон. В решителната схватка тя победи Кристин Илийна с 3:2. Илийна ще представя България и на Младежките олимпийски игри в Дакар през месец ноември. Стоилова е с 45 дни по-голяма от възрастта, изисквана от МОК и затова няма право на участие в Сенегал, където този спорт е традиционен.

Дебют на турнира направи синът на европейския вицешампион Мирослав Киров, който носи неговото име. Второкласникът стана първи при подрастващите. По време на състезанието бе награден и неговият баща, сега треньор, за принос в развитието на борбата. Той получи златен пояс от Димитър Чифудов, международен арбитър олимпийска категория.

В тежка категория до 90 килограма при мъжете победител стана Петър Мутафов (Локомотив, Горна Оряховица), а при жените - Фатме Шабан (65 кг, Лютви Ахмедов, Разград).

Схватките на турнира изгледа председателят на федерацията Станка Златева. Сред гостите бяха петкратният световен и европейски шампион Александър Томов, а също Димитър Германов, бивш борец и бивш кмет на Приморско.

Турнирът бе организиран от клуб Чифудов и Българската федерация по борба.