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Марк Маркес триумфира в Гран при на Германия

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Световният шампион в MotoGP се доближи до Хорхе Мартин в генералното класиране.

Марк Маркес триумфира в Гран при на Германия
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Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за Голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин.

Маркес завърши на първа позиция на пистата "Мотеги", след като в 11-ата от общо 24 обиколки изпревари Мартин. Пилотът от тима на Дукати Леново, който потегли от второто място на стартовата решетка, завърши за 41 минути и 31.460 секунди, за да запише 171-вия подиум в кариерата си.

Втори на 1.363 секунди остана Хорхе Мартин от Априля Рейсинг. Зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Съотборникът на Хорхе Мартин изостана с малко повече от секунда от него.

Още един италианец - Енеа Бастианини (Ред Бул КТМ Тех 3), се класира четвърти, а пети и шести са испанецът Раул Фернандес и японецът Аи Огура, и двамата от Тракхаус Рейсинг.

След 16 от общо 22 кръга в MotoGP Хорхе Мартин води с 333 точки, пред Марк Маркес с 331 и Марко Бедзеки с 284.

Истинска интрика за титлата се създаде и в Мото 2, където Исан Гевара спечели състезанието в Япония. Испанецът, който кара за Блу Кру Прамак Ямаха, взе максималните 25 точки, а лидерът в генералното класиране Мануел Гонсалес (Ликуи Моли) се нареди чак 19-и и не успя да увеличи актива си. Така разликата между двамата испанци вече е само 10,5 точки.

Втори след Гевера завърши италианецът Тони Арболино (Редс Фантик Рейсинг), а трети остана чехът Филип Шалац (Онли Фенс Американ Рейсинг).

В Мото 3 подиумът в Япония бе окупиран изцяло от испански състезатели. Победител е Давид Алманса (Ликуи Моли), пред Максимо Килес (CFMoto Aspar) и Алваро Карпе (Ред Бул КТМ Айо).

Килес е убедителен лидер в генералното класиране с 326 точки. Втори е Алманса със 199, а трети със 191 точки е Карпе. Килес може да спечели световната титла още в следващия кръг, който е след седмица в Индонезия.

#Moto GP 2026 #Гран при на Германия #Дукати Леново #Хорхе Мартин #Марк Маркес

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