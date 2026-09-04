Съдът разреши извънреден конгрес на Българската федерация по борба

Софийският апелативен съд даде окончателна зелена светлина за провеждането на извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба. Магистратите са уважили искането на клубове, които се противопоставят на настоящото управление на централата.

Извънредният конгрес е насрочен за 17 октомври 2026 година от 10:30 часа в зала "Аула Максима“ на Националната спортна академия.

Сред основните точки в дневния ред е освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на федерацията Станка Златева. Ако предложението бъде прието, делегатите ще пристъпят и към избор на ново ръководство на българската борба.

На събранието трябва да бъде разгледано и предложение за приемането на нов устав на Българската федерация по борба.

В решението си Софийският апелативен съд посочва, че процедурата за свикване на извънредното Общо събрание е започната по надлежния ред. Искането е внесено от клубове, представляващи повече от една трета от членовете на федерацията.

По делото е установено още, че нотариалната покана е била връчена на 11 юни на официално регистрирания адрес на федерацията. Документът е бил получен от генералния секретар Белчо Горанов.

Съдът е разпоредил препис от решението, който има силата на покана за провеждането на събранието, да бъде изпратен незабавно до Агенцията по вписванията.

Решението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Така на 17 октомври представителите на клубовете ще могат да поставят на гласуване бъдещето на настоящото ръководство и евентуално да изберат ново управление на Българската федерация по борба.