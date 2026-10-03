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Отборът на България по класическа борба е на второ място при кадетите на Балканското първенство в Загреб

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Тимът спечели три титли, два сребърни и четири бронзови медала и завърши в класирането със 151 точки. Лидер е Турция.

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Отборът на България по класическа борба заема второ място при кадетите на Балканското първенство в Загреб, Хърватия.

Тимът спечели три титли, два сребърни и четири бронзови медала и завърши в класирането със 151 точки. Лидер е Турция със 179 точки(5-1-0). Трети са домакините от Хърватия с 96 (0-1-2).

Шампион стана Данимир Йорданов (55 кг), пети на Европейско и Световно първенство за същата възраст, който на финала победи турчина Али Ипек с 10:5.

При 71-килограмовите Георги Мърков, номер 1 в Европа, постигна четири победи, като на финала преодоля съотборника си Велизар Стоянов с 9:0.

Първи стана и Кристиян Кръстев (66 кг) след оспорвана битка с Йонатан Леонтиев (Израел) - 6:6.

Сребро добави Наско Костов (45 кг), а бронз Лоренцо Димитров (45 кг), Цветан Николов (48 кг), Адриан Цветанов (55 кг) и Валентин Начев (60 кг).

Младите таланти в свободния стил се наредиха трети в отборното класиране със 89 точки, като спечелиха титла на Христо Яначков (65 кг), победил на финала Хабаб Турсун (Турция) с 8:2, и два бронза – на Янаки Ковачев (60 кг) и Георги Христов (92 кг).

Лидер отново е тимът на Турция с 235 точки и спечелени седем титли и три сребърни медала. Втори е отборът на Северна Македония със 108 (1-1-3).

Кадетките на България са четвърти на Балканите с титла и два бронза, като завършиха с актив от 95 точки. Първа при 65-килограмовите стана Андреа Нисева, втора в Европа, победила на финала Рабия Буган (Турция) с 3:0. Бронз добавиха Валерия Станчева (57 кг) и Стефани Лазарова (61 кг).

Днес започва надпреварата при юношите и девойки.

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