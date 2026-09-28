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Александър Томов: Станка Златева трябва да продължи мандата си

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Добре познавам нейните възможности, сподели легендата относно президента на Българската федерация по борба.

александър томов станка златева продължи мандата
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Легендата на българската борба Александър Томов заяви категоричната си позиция, че председателят на БФ Борба Станка Златева трябва да продължи мандата си, съобщиха от федерацията.

"Александър Томов или бат' Санде, както е известен на поколения български борци, е петкратен световен и петкратен европейски шампион и трикратен олимпийски вицешампион. Като президент на клуба по борба Левски самият той е създал много български шампиони в любимия спорт."

"Ето и моята искрена подкрепа. Смятам, че Станка Златева трябва да продължи своя мандат начело на Българската федерация по борба, за да доведе докрай започналата промяна и да възроди славната българска школа", заявява Александър Томов и продължава: "Добре познавам нейните възможности. Тя беше моя състезателка и съм виждал отблизо нейния характер, трудолюбие и шампионски дух. Именно благодарение на българската школа и на работата в Левски тя израсна до един от най-успешните ни състезатели – петкратна световна и шесткратна европейска шампионка, както и двукратна сребърна олимпийска медалистка.

Тази школа е една от най-важните части и от моя живот. Левски десетилетия наред е създавал световни и олимпийски шампиони и аз вярвам, че България отново може да има такава борба. Затова заставам категорично зад Станка Златева и смятам, че тя трябва да има възможност да продължи започнатото. Не бива да прекъсваме промяната точно сега, когато вече се виждат първите резултати.

Днес имаме нужда от истинско обединение, но не около съмнителни лични интереси, а около работата с децата, младите български таланти и клубовете в цялата страна. Именно там е бъдещето на българската борба. Ако всички искаме отново да виждаме български шампиони, трябва да дадем път на нашите деца, да подкрепим клубовете и да възстановим силата на българската школа."

#Българска федерация по борба #Станка Златева #Александър Томов

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