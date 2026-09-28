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Посрещнаха триумфално в Русе европейския шампион Радослав Росенов

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Спорт
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Боксьорът получи признание както от общината, така и от спортното училище, откъдето е започнал неговият път.

Посрещнаха триумфално в Русе европейския шампион Радослав Росенов
Снимка: БГНЕС
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Русе посрещна триумфално европейския шампион по бокс в категория до 60 килограма Радослав Росенов. Той получи признание както от общината, така и от спортното училище, откъдето е започнал неговият път като боксьор.

Първо европейският шампион бе приветстван от кмета на Русе Пенчо Милков и председателя на общинския съвет акад. Христо Белоев в залата на боксов клуб "Русе". За постигнатия успех Росенов получи парична премия и златна значка от общината.

Тържественото посрещане на европейския шампион продължи в спортното училище, чийто възпитаник е Радослав Росенов. Директорът на училището Евгени Недев го награди с титлата почетен ученик на спортното училище и му пожела олимпийски медал.

Треньорът на Радослав Съби Събев сподели, че на финала Росенов е играл с три аркади, получени в предишните срещи, но въпреки това е победил силния украински боксьор Айдер Абдураимов, при това с единодушно съдийско решение.

Това е първата спечелена европейска титла при мъжете за Радослав Росенов, който има още осем златни отличия при юношите и младежите.

"Много съм щастлив, че тук дадохме всичко от себе си и грабнахме титлата. Преди жребия си говорихме, че руснакът е тук. Искам да кажа, че треньорите ми непрекъснато са ме подкрепяли. От малък започнах с трудностите и наистина се радвам, че постигнах всичко това", каза европейският шампион.

След спечелената европейска титла Радослав Росенов има големи шансове да получи и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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#Радослав Росенов

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