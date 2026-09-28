Радена Ангелова спечели златен медал на турнир по спортна гимнастика за състезатели със синдром на Даун

Радена Ангелова спечели златен медал, а Рамонола Сикандер и Емилиян Костадинов се класираха в топ 6 на международния турнир по спортна гимнастика "International Friendship Competition" в Льоренског, Норвегия.

Ангелова триумфира в своята категория с резултат 62,800 точки в многобоя.

При мъжете Рамонола Сикандер зае пето място в многобоя със 71,200 точки, а Емилиян Костадинов завърши шести със 70,800 точки.

Тримата представят Федерацията по адаптирана физическа активност и имат опит от международни състезания. Тяхната подготовка е поверена на треньорите Даниел Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков.