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Радена Ангелова спечели златен медал на турнир по спортна гимнастика за състезатели със синдром на Даун

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Спорт
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Рамонола Сикандер и Емилиян Костадинов постигнаха класирания в топ 6.

Радена Ангелова
Снимка: БТА
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Радена Ангелова спечели златен медал, а Рамонола Сикандер и Емилиян Костадинов се класираха в топ 6 на международния турнир по спортна гимнастика "International Friendship Competition" в Льоренског, Норвегия.

Ангелова триумфира в своята категория с резултат 62,800 точки в многобоя.

При мъжете Рамонола Сикандер зае пето място в многобоя със 71,200 точки, а Емилиян Костадинов завърши шести със 70,800 точки.

Тримата представят Федерацията по адаптирана физическа активност и имат опит от международни състезания. Тяхната подготовка е поверена на треньорите Даниел Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков.

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За участие са заявени 48 спортисти от осем държави.
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#Радена Ангелова

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