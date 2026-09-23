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Трима български гимнастици със синдром на Даун с участие на турнир в Норвегия

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Спорт
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За участие са заявени 48 спортисти от осем държави.

Трима български гимнастици със синдром на Даун с участие на турнир в Норвегия
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Емилиян Костадинов, Рамонала Сикандер и Радена Ангелова ще представят България на международен турнир по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун в Льоренскуг, Норвегия. Състезанието ще се проведе на 26 и 27 септември в зала „Кенхален“. За участие са заявени 48 спортисти от осем държави.

Тримата състезатели на Федерацията по адаптирана физическа активност се подготвят под ръководството на треньорите Дани Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков.

Наред със състезателната програма са предвидени срещи и семинари за съдии и треньори. Форумът ще събере спортисти и специалисти от различни държави и ще даде възможност за обмен на опит в развитието на спортната гимнастика за хора със синдром на Даун.

#Раманола Сикандер #Емилиан Костадинов #Радена Ангелова

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