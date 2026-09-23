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Руските спортни гимнастици ще участват на световното в Ротердам без знаме и химн

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Спорт
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Това ще бъде втори шампионат, в който руснаците се представиха без националните си символи.

Руските спортни гимнастици ще участват на световното в Ротердам без знаме и химн
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Руски спортисти ще участват на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам без националните си символи, съобщава ТАСС.

„Руските спортисти ще участват на Световното първенство под знамето на Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) като част от преходен период“, обявиха от федерацията.

На Европейския шампионат по спортна гимнастика през август в Хърватия руснаците също се представиха без националното си знаме и химн.

На 27 юли Световната гимнастика призова да не се ограничават правата на руските спортисти, участващи в турнири под егидата на организацията, но подчерта, че могат да се правят изключения на някои състезания в случай на ограничения, наложени от властите на страната домакин.

Световното първенство в Ротердам ще се състои от 17 до 25 октомври. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

#Световно първенство по спортна гимнастика в Ротердам 2026 г,

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