Георги Георгиев стана световен шампион по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина.

Бронзовият олимпийски медалист от Атина 2004 постигна четири победи в категория до 73 килограма, като на финала победи със златна точка бразилеца Бахджет Хайек.

Преди това Георгиев се наложи с ипон над Михаил Киокан (Италия) и над французина Франк Бартин, а в полуфинала преодоля със златна точка и аржентинеца Гастон Палуди.

За селекционера на националния отбор и настоящ директор на спортното училище на Пазарджик това бе дебют на първенство за ветерани.

Последният медал, който той спечели в състезателната си кариера беше през 2007-а, бронз от Европейското първенство в Белград.

Георгиев има куп отличия от големи първенства, включително и от Париж през 2006-а, като става първият българин с титла от престижния турнир, който сега е с ранг Голям шлем.

Георги Шишков остана на крачка от подиума - пети в категория до 81 кг. Ден по-рано Денислав Златанов (90 кг) взе бронз.

На първенството участват 1350 състезатели от 65 държави.