БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четирима българи излизат на ринга на европейското по бокс в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Родното участие ще открие Радослав Росенов, а всички мачове можете да гледате на нашия сайт.

два двубоя българско участие ринга европейското първенство бокс
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Четирима българи ще се качат на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни. Целта е една – спечелване на медал на европейското първенство за мъже и жени в София. Пред родна публика в „Асикс Арена“ те ще имат тежки изпитания, срещу много сериозни съперници и ще се нуждаят от подкрепа и от трибуните, за да ги преодолеят по пътя към полуфиналите.

Програмата с българско участие ще открие Радослав Росенов (60 кг). Бронзовият медалист от световното в Ливърпул ще търси реванш от руснака Всеволод Шумков, от когото загуби на финала на европейското първенство преди две години. Мачът им ще се проведе около 15:15 часа на ринг А. 30 минути след тях на ринг Б ще се качи и Уилиам Чолов (80 кг). Петият от Ливърпул ще преследва първи медал при мъжете от европейски първенства срещу Рашко Симич. Сърбинът е европейски вицешампион за мъже до 23 години.

Звездата на женския ни бокс – световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова (57 кг), ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Двубоят се очаква около 18:15 часа на ринг А. Програмата ще закрие актуалният европейски шампион Рами Киуан (75 кг). Около 20:15 часа той ще срещне поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават отлично, като националът ни е спечелил две от последните им три срещи.

Алейна Мехмед завърши на пето място при дебюта си на европейско първенство за жени. В категория до 80 килограма националката ни отстъпи във вторник на украинката Ирина Луцак (Украйна).

Може да гледате срещите от Европейското първенство в „Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ.

Свързани статии:

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
Първенството може да проследите на сайта ни от 17 до 23 септември...
Чете се за: 05:22 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#европейско първенство по бокс в София 2026 #Уилям Чолов #Рами Киуан #Станимира Петрова #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
1
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
2
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
3
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)
4
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на...
В Благоевград отбелязаха 118-годишнината от Независимостта на България (СНИМКИ)
5
В Благоевград отбелязаха 118-годишнината от Независимостта на...
Първи снежинки в Пампорово
6
Първи снежинки в Пампорово

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Други спортове

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет
Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет
"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишния си юбилей с голям фестивал "Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишния си юбилей с голям фестивал
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
6175
Чете се за: 05:22 мин.
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3 Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Жоел Арате: Не съм доволен от съдийството на европейското първенство по бокс в София Жоел Арате: Не съм доволен от съдийството на европейското първенство по бокс в София
Чете се за: 02:15 мин.
Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Ще поскъпне ли хлябът? Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски Демерджиев сезира НАП - иска проверка на разходите на Пеевски
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива IT талантите? Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива IT талантите?
Чете се за: 03:47 мин.
Общество
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Петър Волгин: Основният ни съперник е статуквото
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ