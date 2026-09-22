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Алейна Мехмед загуби на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс

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Спорт
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Поражение за българската боксьорка в София.

Алейна Мехмед
Снимка: Startphoto.bg
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Алейна Мехмед загуби на четвъртфиналите в категория до 80 килограма при жените на европейското първенство по бокс, което се провежда в София.

Българката отстъпи с единодушно съдийско решение (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) пред украинката Ирина Луцак.

Още от първите минути на мача си пролича разликата в класата на двете боксьорки. Луцак контролираше играта от дистанция, а Мехмед така и не успя да намери начин да постави украинката под натиск.

Със загубата на Мехмед приключва българското участие за деня. В следобедната сесия поражения на четвъртфиналите претърпяха и Хавиер Ибанес, който отстъпи с 2:3 гласа пред британеца Абдул Бъртън, докато Роселин Бачевски загуби с 0:5 от испанеца Емануел Рейес Пла.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.

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#Алейна Мехмед

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