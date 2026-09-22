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Роселин Бачевски отпадна на четвъртфиналите на европейското по бокс

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Спорт
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Надпреварата се провежда в София.

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Снимка: БФ бокс
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Българският боксьор Роселин Бачевски загуби на четвъртфиналите в категория до 90 кг на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

Бачевски отстъпи с 0:5 (28:29, 27:30, 27:30, 28:29, 28:29) съдийски гласа пред шампиона на Средиземноморието за тази година Емануел Рейес Пла от Испания, който в колекцията си има още и бронзови отличия от последното световно първенство в Ливърпул'25 и последните Олимпийски игри в Париж'24.

Въпреки категоричния резултат в полза на родения в Куба Рейес Пла, срещата бе много равностойна, а след втория рунд в три от петте съдийски карти имаше равенство 19:19.

В заключителната част обаче Бачевски, който е дебютант на подобен форум, не успя да излъж 34-годишния испанец, който с класата и рутината си взе рунда, а с това си осигури и класиране за полуфиналите, както и минимум бронзово отличие.

Във вечерната сесия, която започва в 18:00 часа, Алейна Мехмед ще се бие с украинката Ирина Луцак в четвъртфиналите в категория до 80 килограма при жените. Ако спечели, Мехмед ще донесе първи медал за България от шампионата, който се провежда в "Асикс Арена" в столицата.

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#европейско първенство по бокс в София 2026 #Роселин Бачевски

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