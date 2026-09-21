Рами Киуан: Има какво да се желае

Рами Киуан заяви, че треньорите са искали малко повече от него в последния му мач от европейското първенство по бокс в София. Родният национал продължава към четвъртфиналите след успех над Идрис Хлифи с 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Киуан също е на мнение, че има какво още да се желае.

„Има какво да се желае. Треньорите искаха малко повече, но противникът ми беше такъв, който не ми позволи много да играя, понеже не беше достатъчно активен, което малко ме дразни по някой път, но бързо се справихме“, започна той.

„Очертават се само сложни срещи оттук-нататък. С поляка (б.а. – Матеуш Урбан) имаме няколко срещи вече. Надявам се, че на наша земя отново ще покажа кой е по-добрият“, сподели Киуан.

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