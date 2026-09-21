Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла

Станимира Петрова окачестви като много добро своето завръщане на ринга. Българката си осигури място на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс в София. Четирикратната европейска шампионка срази Юлия Шеремета 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27) в „АСИКС Арена“.

Родната боксьорка обаче не се задоволява с представянето си до момента и мечтае за нова европейска титла.

„Много съм щастлива, много титулувана състезателка. Мисля, че засега моето завръщане е доста добро, но тепърва предстои. Не се задоволявам с това. Не мисля, че има някой, който да не е дошъл за европейската титла. Разбира се, че си мечтая за нова европейска титла“, лаконична бе Петрова.

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