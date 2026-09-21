Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла

Не се задоволявам с това до момента, заяви българката, която продължава към четвъртфиналите на европейското първенство по бокс.
Станимира Петрова окачестви като много добро своето завръщане на ринга. Българката си осигури място на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс в София. Четирикратната европейска шампионка срази Юлия Шеремета 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27) в „АСИКС Арена“.
Родната боксьорка обаче не се задоволява с представянето си до момента и мечтае за нова европейска титла.
„Много съм щастлива, много титулувана състезателка. Мисля, че засега моето завръщане е доста добро, но тепърва предстои. Не се задоволявам с това. Не мисля, че има някой, който да не е дошъл за европейската титла. Разбира се, че си мечтая за нова европейска титла“, лаконична бе Петрова.
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