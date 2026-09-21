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След изборите в германските провинции: Ден за равносметки и сметки

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Канцлерът Мерц пое лична и партийна отговорност за изборите

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Ден след изборите в Германия, политическите партии правят своята равносметка и планове за управляващи коалиции в Берлин и Мекленбург Предна Померания. Управляващият Християндемократически съюз на канцлера Фридрих Мерц, който претърпя, тежко поражение на изборите, обвини Левицата в антисемитизъм.

Партиите правят първи равносметки и първи сметки за възможните коалиции за управление на регионално ниво. "Алтернатива за Германия" обяви днес, че синята вълна, а синьото е цветът на партията, вече не може да бъде спряна. В същото време обаче по всичко личи, че партията няма да управлява в Макленбург - Предна Померания, защото другите партии не са склонни да се коалират с нея.

"Левите" в Берлин също имат своите проблеми, защото получават обвинения за антисемитски изказвания.

Канцлерът Мерц пое лична и партийна отговорност за изборите, но каза, че ще убеди германците да отново да гласуват за неговата партия с реформите, които предстои да направи.

"Алтернатива за Германия" се обяви за новата народна партия на Федералната република и вече предрича края на управлението на канцлера Фридрих Мерц.

Лайф-Ерик Холм, кандидат на „Алтернатива за Германия“ в Мекленбург-Предна Померания: "Това наистина е катастрофален знак за Християндемократическия съюз и канцлерът със сигурност няма да изкара годината. Според мен залезът на канцлера вече е започнал."

В Берлин левицата удържа историческа победа с обещанията за достъпни жилища и таван на наемите.

Елиф Ералп, кандидат за кмет на Берлин от Левицата: "Ние се превърнахме във водещата политическа сила сред хора, които не са финансово заможни. За нас резултатът от изборите е триумф на солидарността, на многообразието, на демокрацията. Победа срещу завоя към крайната десница, който наблюдаваме в много части на страната. И съм много доволна, че Берлин отправи именно това послание за солидарност."

В същото време останалите партии отправят обвинения срещу Левицата заради антисемитски изказвания на някои от членове й и заради спорната идея за одържавяването на жилищния фонд на големи жилищни компании - нещо, което другите партии наричат национализация. Канцлерът Мерц остро осъди антисемитизма.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Много се надявам, че по-специално социалдемократите, но и Зелените в Берлин ще дадат тук много ясен отговор на опасенията, животът на Германия вече не е безопасен. Това е нещо, което трябва дълбоко да тревожи всички демократични партии в Германия. Това е срам за Германия и аз ще направя всичко, за да поставя това под контрол и да го се справя с това.“

Въпреки победата, шансовете на "Алтернатива за Германия" да участва във властта на регионално ниво са минимални заради защитната стена срещу крайнодясната партия.

Андреас Бок, анализатор в Европейския съвет за външна политика:“Предвид историята на Германия, една крайнодясна партия наистина не би трябвало да управлява — нито на провинциално, нито на федерално ниво. Затова смятам, че защитната стена има смисъл, защото целтай й е да държи "Алтернатива за Германия" далеч от властта. Но в същото време през последните години защитната стена допринесе и за укрепването на Алтерватива за Германия."

Рикса Фюрсен, “Политико”, Берлин: “Това е големият въпрос, който в момента се обсъжда в Християндемократиеския съюз - има отделни гласове от по-ниските партийни редици, които поставят защитната стена под въпрос и казват: „Трябва да се отворим, трябва да разговаряме с "Алтернатива за Германия“. Но партийното ръководство, както и лидерите на провинциите, са категорични: не на Алтернатива за Германия и никакви разговори с тази партия."

Според анализаторите вътрешнополитически проблеми няма да се отразят на водещата роля на Германия в ЕС, нито на подкрепата на Берлин за Украйна.

Вижте още във включването на специалния пратеник на БНТ Десислава Апостолова

#Долна Померания #коментари #Берлин #резултати #Германия #избори

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