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Бивш председател на ДАНС: Един-два месеца преди и след избори службите не работят

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Политиците са изкушени и използват службите за политическа употреба, заяви Цветлин Йовчев

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Един-два месеца преди и след избори службите не работят, заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в студиото на "Още от деня".

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС: "Много пъти политиците са изкушени и използват службите за политическа употреба, което трябва да направим всичко възможно да не се случва. И ако имаме наистина една по-нормална политическа класа, мисля, че това нещо може да бъде преодоляно. Но политическата класа е болна и тези недъзи, които са вътре в политическата класа, се пренасят навсякъде в системата. Политическата ни класа е еманация на състоянието на обществото. Докато не се решат проблемите там, няма да се решат в нито една област. Виждаме, че все повече навърха отиват хора, които са неподготвени, които са непочтени и които имат толкова далеч от обществения интерес, че не може да бъде повече. И тогава в тази посока ние не можем да очакваме, че цялата държава ще върви в правилна посока. Няма как да се случи това. Знаещи и можещи са избутани от активните обществени процеси. Това е жестоката истина в България."

За заплахите пред България Йовчев коментира:

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС: "В изключително усложнена ситуация сме. Има няколко аспекта, по които се пораждат сериозни заплахи – геополитически, технологичен, икономически и социално-обществен аспект. Предизвикателствата пред службите са много големи. Към момента ние нямаме никаква защита от информационни и хибридни заплахи – руската пропаганда. Имаше съвсем наскоро доклад на Конгреса на Съединените щати, който посочи четири основни заплахи за България, които са изключително правилно и точно формулирани – руската пропаганда, хибридните заплахи, киберзаплахите и защитата на критичните инфраструктури."

За случая "Петрохан" бившият председател на ДАНС заяви:

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС: "Институциите не работят, те са неефективни. Това не е свързано толкова с това, че е имало някакъв политически чадър. Свързано е с неспособност, липса на компетентност в съответните области, липса на мотивация и желание да бъде доведено докрай – избутано е някъде встрани."

За кадровите промени и работата на службите Йовчев коментира:

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС: "Когато има честа смяна в политическата система, това води до сътресения във всички организации, включително и службите. Винаги политиците имат изкушения да използват различни организации и службите - затова извършват кадрови промени. Трябва да се подберат хора, които да следват съответната политика, която е зададена от управляващите. Но тези чести смени, които се правят в много случаи абсолютно безпринципно, водят до абсолютна незаинтересованост към вътрешните процеси. Тези сътресения, които стават, създават впечатление, вътре, у хората, че не е важно колко си компетентен, какви усилия влагаш и какъв принос имаш към дейността на съответната служба, а това да имаш познанства с политическия лидер, за да те припознаят и да те назначат. Преди всички избори, един-два месеца преди и след това се мисли само кой ще бъде назначен и кой ще бъде махнат и не работят службите."

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#работата на институциите #Цветлин Йовчев #Петрохан #службите #ДАНС

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