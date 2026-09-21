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След вота в Русия: Управляващата партия на Путин печели 355 места в Думата

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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От Брюксел обявиха, че категорично не признават вота във временно окупираните украински територии

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Управляващата партия в Русия очаквано спечели убедително парламентарните избори и ще контролира повече от две трети от 450-те места в руската Дума. Резултатът дойде в условия на строго контролирана политическа система, в отсъствието на кандидати, които се противопоставят на войната в Украйна.

Евросъюзът категорично не признава вота във временно окупираните украински територии. Брюксел критикува и отсъствието на международни наблюдатели.

Владимир Путин би могъл да тълкува изборния успех като мандат за продължаване на проточилия се конфликт в Украйна и за създаване на нов елит от средите на сражавалите се на фронта, коментира Ройтерс. Около 200 ветерани от фронта са на път да влязат в парламента от различни партии.

Ела Памфилова, председател на ЦИК на Русия:"Единна Русия" ще има 355 места, Компартията на Руската федерация - 40, Либерално - демократическата партия на Русия - 25 и Партия "Нови хора"- 20. "Справедлива Русия" е на границата за влизане с 4 депутати, но има всички шансове да прескочи бариерата."

Според Ройтерс вотът вероятно ще бъде сочен и като доказателство, че Русия, за разлика от Украйна, се придържа към изборния си график, независимо от войната.

Екатерина Шулман, Берлински център „Карнеги“ за Русия и Евразия: "Бюрокрацията е лоялна и ефективна. Системата функционира под напрежение. Както при предишни кампании, решения бяха приемани и отменяни като регистрацията и заличаването от бюлетините на партия "Яблоко", регистрация на комунистическите кандидати и отстраняването им. Така че гладката фасада, толкова скъпа на всяка автокрация, липсва, но по всякакъв начин крайният резултат още е налице. Другата ми констатация е, че безспорната лоялност на тези, които зависят от държавата, отново е налице, но под напрежение."

Чувството за нормалност на ежедневнието въпреки продължаващата война в Украйна и всичко свързано с нея е друг потенциален дивидент за Кремъл, отбелязват наблюдатели.

Данаил, жител на Москва: "Не очаквам промяна. Искам по-спокоен живот. Така че хората да не очакват нападение с дронове и да могат да отидат спокойно на почивка. Аз отивам в Сочи. Това е рулетка. Не е ясно дали ще можеш да излетиш дотам или да се върнеш. Ако пътуваш с деца си е голям проблем."

Елена, жителка на Москва: "Според мен резултатите бяха предсказуеми. В известна степен това не е нещо лошо. Специалната военна операция трябва да бъде завършена от същите хора, които я започнаха."

Остават и опасенията от възможна мобилизация след вота - възможност, отричана от президента Путин.

#355 места в Думата #победа за Единна Русия #Русия #избори

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