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Чеченският лидер Рамзан Кадиров беше преизбран на поста с близо 100% от гласовете

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чеченският лидер Рамзан Кадиров беше преизбран на поста с близо 100% от гласовете
Снимка: БТА/Архив
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Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, беше преизбран на поста за пети път с близо 100 процента от гласовете, съобщи днес руската Централна избирателна комисия, цитирана от Ройтерс.

В Русия вчера завършиха тридневните избори за долната камара на парламента – Държавната дума и за губернатори, които станаха тест за строго контролираната политическа система в страната в момент, когато руската инвазия в Украйна е навлязла в петата си година. Подкрепяните от Кремъл партии и кандидати постигнаха внушителна победа, след като на повечето антивоенни кандидати бе забранено да участват в изборите, посочва Ройтерс.

Кадиров разполага с широки правомощия от Путин да управлява Чечения като свое феодално владение в замяна на поддържането на стабилност в републиката, където през 90-те години на миналия век действаха ислямистки бунтовници.

По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите, което е малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г. Международни наблюдатели в миналото са критикували начина, по който се провеждат изборите в малката кавказка република.

Кадиров, който отхвърля западната критика като опит да се оспори управлението му, редовно подчертава личната си лоялност към Путин. Лидерът на Чечения подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон "Ахмат" се бият от 2022 г.

Издигането му на власт идва, след като баща му Ахмат Кадиров, който тогава стои начело на републиката, е убит при бомбен атентат от бунтовниците. Рамзан Кадиров става приемник на баща си. Правозащитни активисти отдавна обвиняват Кадиров в нарушения на човешките права, включително на журналисти и хомосексуалисти - нещо, което той отрича.

# Чечения #Рамзан Кадиров #избирателна активност

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