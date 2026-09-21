Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да укрепва мира, а не разделенията

Папа Лъв XIV, който вече предупреди за опасността изкуственият интелект да тласне света към безкрайни войни, призова за разработването на системи с изкуствен интелект, които да не задълбочават разделенията в обществото, а да допринасят за усилията за мир, предаде Ройтерс.

„В свят, белязан от конфликти и разделения, развитието на изкуствения интелект изисква подход, вдъхновен от мъдрост и човеколюбие“, заяви папата в послание до конференция в Рим, посветена на изкуствения интелект.

Той призова за разработването на системи с изкуствен интелект, които „служат на достойнството на всеки човек и укрепват връзките, обединяващи човешкото семейство“.



Лъв, първият папа, роден в САЩ, превърна темата за възможните опасности от развитието на изкуствения интелект в един от основните въпроси през първите 16 месеца от понтификата си. За първи път той говори публично по темата още на третия ден след избирането си за папа.



В първия си основополагащ документ, публикуван през май, Лъв предупреди, че системите с изкуствен интелект разпространяват дезинформация и дават предимство на конфронтацията. Той призова за международно регулиране на сектора.



Конференцията, която се проведе днес, организирана в Папския Латерански университет в Рим, беше озаглавена „Изкуствен интелект за мир“. Сред участниците бяха американският икономист Джефри Сакс, председателката на Общинския съвет на Рим - Светлана Чели и ректорът на Университета за мир на ООН в Коста Рика - Франсиско Рохас Аравена.



Краткото послание на папа Лъв XIV беше прочетено пред участниците от отец Андреа Чучи, канцлер на Папската академия за живот във Ватикана.