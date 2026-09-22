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Трима български национали излизат на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс в София

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Спорт
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Това са Хавиер Ибаниес, Роселин Бачевски и Алейна Мехмед. Срещите от шампионата може да гледате на живо на сайта ни от 13:30 и от 18:00 ч.!

хавиер ибаниес изстреля четвъртфиналите европейското бокс
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Започват четвъртфиналните битки на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

Трима български национали ще се качат на ринга с възможност да осигурят първите медали за страната ни от шампионата в "Асикс Арена".

В следобедната сесия предстоят два ключови двубоя с българско участие.

Около 15:15 часа на ринг Б ще боксира Хавиер Ибаниес (55 кг). Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу британеца Абдул Бъртън. Победа ще изпрати Ибаниес на полуфинал и ще му гарантира минимум бронзов медал.

Около 15:45 на ринг А ще се качи Роселин Бачевски (90 кг). Пред българина стои сериозно препятствие – Емануел Рейес. Представителят на Испания е бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж и трикратен бронзов медалист от световни първенства.

Във вечерната сесия ще видим Алейна Мехмед (80 кг). Около 19:00 часа на ринг Б, сребърната европейска вицешампионка за девойки от Пореч 2024 ще се изправи срещу украинката Ирина Луцак, която има златен и сребърен медал от европейски първенства до 23 години.

Срещите от шампионата може да гледате на живо на сайта ни от 13:30 и от 18:00 ч.!

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