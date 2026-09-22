Дания, Гренландия и САЩ подписват споразумението за автономната датска територия

Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Ню Йорк споразумението за автономната датска територия.

В церемонията ще участват датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия беше обявено от американския президент в петък, без да бъде публикувано.

То признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение, заяви датският премиер. Според Мете Фредериксен споразумението е от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа.