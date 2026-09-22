Тръмп и Макрон обсъдиха в Ню Йорк кризата в Близкия изток

В Ню Йорк започва общия политически дебат в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.
По традиция първият лидер, който ще се изкаже, е президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе Доналд Тръмп. Сред ораторите днес са френският президент Еманюел Макрон и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган.
В кулоарите на форума се състоя среща между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано френският лидер разговаря и с Доналд Тръмп.
Еманюел Макрон, президент на Франция: "Обсъдихме кризата в Близкия изток и начините за отваряне на Ормузкия проток. Бяха споменати няколко дипломатически решения, които биха могли да проработят. Говорихме и за ситуацията в Червено море и гарантирането на сигурността на нефтените находища. Проведохме дълъг разговор за Украйна и Русия и необходимостта да помогнем още по-бързо и по-решително на нашите украински приятели в областта на отбраната."