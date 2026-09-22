Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври

Последен ден за регистрация в ЦИК на желаещите да участват в президентските избори на 25 октомври.

Комисията ще приема документи до 17.00 часа. Вчера инициативните комитети, които издигат двойките Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев внесоха документите им за участие във вота. Днес това ще направят и от партия “Възраждане”, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент.

До момента в надпреварата са се включили 24 кандидат-президентски двойки. На 23 септември ще бъде изтеглен жребият в ЦИК за реда и номерата на кандидатите в бюлетината. Предизборната кампания започва на 25 септември.