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24 са регистрираните в ЦИК кандидатпрезидентски двойки за вота на 25 октомври

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Снимка: БТА/Архив
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До 17.00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, съобщиха от ЦИК на официалната си фейсбук страница.

Кандидатските листи са:

1.Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

2.Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

3.Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

4.Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

5.Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

6.Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

7.Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

8.Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

9.Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

10.Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

11.Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

12.Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

13.Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

14.Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

15.Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

16.Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент

17.Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

18.Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

19.Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

20.Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

21.Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

22.Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

23.Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

24.Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

#24 кандидатски двойки #подадени документи #президентски избори 2026 #цик

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