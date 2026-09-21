Още два двубоя с българско участие на ринга на европейското първенство по бокс

Вечерната програма на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София ще бъде открита от Станимира Петрова (57 кг). Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша).

Около 19:30 часа българското участие днес ще закрие Рами Киуан (75 кг). Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиеца Идрис Хлифи.

Радослав Росенов стартира с победа на европейското първенство по бокс в София

Радослав Росенов стартира с убедителна победа на европейското първенство. Българският национал се наложи по безапелационен начин над румънеца Андрей Гавае в категория до 60 килограма.

Европейският вицешампион и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул доминираше на ринга в „Асикс Арена“ по пътя към успеха с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

22-годишният българин, петкратен носител на Купа „Странджа“, демонстрира явно превъзходство в хода и на трите рунда. Успехът го класира за четвъртфиналите, където на 23 септември ще се изправи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков (Русия).

Успешен старт за Уилиам Чолов на европейското първенство по бокс в София

Уилиам Чолов също започна с успех и се класира за четвъртфиналите. В категория до 80 килограма националът се наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. Родният боксьор постигна успех с 4:1 съдийски гласа (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28).

Мачът премина много емоционално, като още в средата на първия рунд Чолов получи тежка аркада след удар с глава. Той обаче продължи битката, за да си осигури победата и място на четвъртфиналите. В следващата фаза петият от световното първенство ще се изправи срещу Рашко Симич (Сърбия) на 23 септември.

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