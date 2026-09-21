Радослав Росенов стартира с победа на европейското първенство по бокс в София

Радослав Росенов стартира с убедителна победа на европейското първенство по бокс в София.

Българският национал се наложи по безапелационен начин над румънеца Андрей Гавае в категория до 60 килограма.

Европейският вицешампион и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул доминираше на ринга в „Асикс Арена“ по пътя към успеха с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

22-годишният българин, петкратен носител на Купа „Странджа“, демонстрира явно превъзходство в хода и на трите рунда. Успехът го класира за четвъртфиналите, където на 23 септември ще се изправи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков (Русия).

Около 15:45 часа на ринга ще се качи и Уилиам Чолов. Петият от шампионата на планетата при 80-килограмовите ще боксира с Даниел Флориан (Чехия).

Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова (57 кг). Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша). Около 19:30 часа българското участие днес ще закрие Рами Киуан (75 кг). Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиеца Идрис Хлифи.

Вчера поражения допуснаха Ергюнал Себахтин (50 кг) и Румен Руменов (65 кг).

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.