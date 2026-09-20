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Ергюнал Себахтин и Румен Руменов допуснаха загуби на eвропейското първенство

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Спорт
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Срещите се излъчват онлайн сайта на БНТ.

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Ергюнал Себахтин и Румен Руменов допуснаха загуби на Европейското първенство по бокс в София.

В категория до 50 килограма капитанът на родния тим Себахтин отстъпи с 0:5 съдийски гласа от европейския вицешампион при 23-годишните Максим Рудик (Украйна).

При 65-килограмовите Румен Руменов претърпя поражение от представителя на Азербайджан Малик Хасанов, участник на Олимпийските игри в Париж 2024. Съдията спря двубоя поради явно превъзходство на Хасанов.

По-рано днес Роселин Бачевски продължи на четвъртфиналите на шампионата без игра.

Срещите от eвропейското първенство в „Асикс Арена“ се излъчват онлайн сайта на БНТ.

# Европейско първенство по бокс за юноши и девойки

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