Ергюнал Себахтин и Румен Руменов допуснаха загуби на eвропейското първенство

Ергюнал Себахтин и Румен Руменов допуснаха загуби на Европейското първенство по бокс в София.

В категория до 50 килограма капитанът на родния тим Себахтин отстъпи с 0:5 съдийски гласа от европейския вицешампион при 23-годишните Максим Рудик (Украйна).

При 65-килограмовите Румен Руменов претърпя поражение от представителя на Азербайджан Малик Хасанов, участник на Олимпийските игри в Париж 2024. Съдията спря двубоя поради явно превъзходство на Хасанов.

По-рано днес Роселин Бачевски продължи на четвъртфиналите на шампионата без игра.

Срещите от eвропейското първенство в „Асикс Арена“ се излъчват онлайн сайта на БНТ.