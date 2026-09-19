Бляскаво завръщане на ринга за Станимира Петрова

Станимира Петрова се завърна на ринга. Една от най-успешните български боксьорки в историята постигна убедителна победа в първия си мач след две години пауза. Световната и 4-кратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия).



В категория до 57 килограма българката зарадва феновете в „Асикс Арена“ с успех с 5:0 (30:26, 30:26, 29:28, 30:26, 30:27) съдийски гласа. Така тя се класира за втория кръг на европейското първенство в София, което може да гледате пряко на сайта на БНТ.

Станимира демонстрира отлична форма. Тя отново впечатли с бързина и много техника по пътя към победата.



За място на четвъртфиналите Петрова ще се изправи срещу изключително класна противничка. Българката ще боксира на 21 септември срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша).



Подробности вижте във видеото!