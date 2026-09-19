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Бляскаво завръщане на ринга за Станимира Петрова

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Световната и 4-кратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия).

Станимира Петрова
Снимка: Startphoto.bg
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Станимира Петрова се завърна на ринга. Една от най-успешните български боксьорки в историята постигна убедителна победа в първия си мач след две години пауза. Световната и 4-кратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия).

В категория до 57 килограма българката зарадва феновете в „Асикс Арена“ с успех с 5:0 (30:26, 30:26, 29:28, 30:26, 30:27) съдийски гласа. Така тя се класира за втория кръг на европейското първенство в София, което може да гледате пряко на сайта на БНТ.

Станимира демонстрира отлична форма. Тя отново впечатли с бързина и много техника по пътя към победата.

За място на четвъртфиналите Петрова ще се изправи срещу изключително класна противничка. Българката ще боксира на 21 септември срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша).

Подробности вижте във видеото!

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#европейско първенство по бокс в София 2026 #Станимира Петрова

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