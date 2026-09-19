Хавиер Ибаниес се изстреля на четвъртфиналите на европейското по бокс

Хавиер Ибаниес се изстреля на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. В категория до 55 килограма националът ни постигна категоричен успех в „Асикс Арена“ и проби в Топ 5 на Стария континент. Олимпийският бронзов медалист от Игрите в Париж 2024 не остави шанс на Томазо Счиака. Хавиер доминира в рамките и на трите рунда срещу италианеца, за да вземе убедителна победа с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28).

Така националът ни се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Абдул Бъртън (Англия). Мачът им е на 22 септември.

До края на деня ни очакват още два мача с българско участие. Може да гледате срещите от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в „Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ.