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Разочарование за Златислава Чуканова на европейското по бокс в София

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Българката не успя срещу ирландка на родна земя.

Разочарование за Златислава Чуканова на европейското по бокс в София
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Златислава Чуканова допусна неочаквано поражение на старта на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в "Асикс Арена". Европейската вицешампионка се представи силно срещу представителката на Ирландия Дейна Муурхаус в категория до 51 килограма, но отстъпи с неединодушно съдийско решение.

Българката откри родното участие днес на шампионата на Стария континент, като в третия рунд прати съперничката в нокдаун. За наше съжаление, обаче, трима от петимата съдии присъдиха победата на Муурхаус - 29:28, 29:28, 27:30, 28:29 и 29:28, в полза на ирландката.

До края на деня предстоят още три срещи с българско участие.

Хавиер Ибаниес е следващият в програмата. Олимпийският бронзов медалист от Париж ще се изправи срещу италианеца Томазо Счиака. Сблъсъкът се очаква да се проведе около 16:15 часа.

Около 18:45 часа пък световната и 4-кратна европейска златна медалистка Станимира Петрова (57 кг) ще направи своето завръщане. След две години пауза една от най-титулуваните българки в историята ще срещне словачката Бибяна Ловашова, като двубоят е на ринг А. Програмата ще закрие Благовест Неделчев. В категория до 70 килограма той ще изиграе втория си мач с италианеца Габриеле Ронтани. Срещата е предвидена на ринг Б и ще се проведе около 20:45 часа.

Вчера двама от националите ни приключиха участието си. Кирил Георгиев (+90 кг) отстъпи с неединодушно решение на украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж. Здравословен проблем в последния момент пък не позволи на Семион Болдирев (85 кг) да излезе на ринга срещу италианеца Марвин Гилардучи.

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#европейско първенство по бокс в София 2026 #Златислава Чуканова

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