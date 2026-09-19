Весела Лечева: Националният младежки олимпийски фестивал трябва да достига до различни градове в България

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изрази задоволството си от провеждането на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца и разкри амбицията събитието да гостува в различни точки на страната през следващите години.

Настоящото издание е първото в историята на фестивала, което се организира извън традиционното му място на провеждане. Именно този модел БОК възнамерява да развива и занапред, за да може олимпийското движение да достига до повече млади хора в България.

"Смятаме всяка година той да се провежда в различни градове от страната, защото смисълът на олимпийските ценности и движение е да бъде разпространяван сред младите хора и сред младото поколение“, заяви Лечева.

Председателят на БОК даде висока оценка и на домакинството на Враца. Фестивалът беше открит с дефиле на участниците и официална церемония, а сред най-емоционалните моменти бяха запалването на олимпийския огън и представянето на олимпийските кръгове.

Според Лечева значението на проявата далеч надхвърля чисто спортната надпревара. Целта е младите състезатели да се докоснат до принципите и ценностите, които стоят в основата на олимпийското движение.

"То не е само едно обикновено спортно състезание, а празник на приятелството, празник на младостта, празник на спортсменството, празник за всеки един участник и състезател“, подчерта тя.

В рамките на фестивала Лечева посети и различните локации, на които се провеждат състезанията, включително тези по спортна стрелба – дисциплината, с която е свързана собствената ѝ спортна кариера.

В надпреварата с пушка участват 11 състезатели от шест клуба – Ботев (Враца), Левски (София), Етър 100 (Габрово), Севтополис (Казанлък), Светкавица (Търговище) и Снайпер (Силистра).

Съдията Веселин Петков също даде висока оценка на организацията и условията в залата на Профилираната природоматематическа гимназия "Акад. Иван Ценов“ във Враца, определяйки ги като най-добрите досега.

По-късно през деня програмата на фестивала продължава със състезанието по стрелба с пистолет.







