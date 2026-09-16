БНТ 3 ще излъчи финалите на турнира по прескачане на препятствия за "Купа България"

На 19 и 20 септември 2026 г. курортен комплекс "Албена" ще бъде домакин на финалите на турнира за "Купа България" по прескачане на препятствия.

Очакват ни два дни, изпълнени с емоция и майсторски изпълнения в олимпийската дисциплина на конния спорт.

Най-добрите коне и ездачи ще влязат в битка за отличията в четвъртия финален кръг на турнира.

Проследете надпреварата пряко по БНТ 3 в събота от 16:00 и в неделя от 13:00 ч.!